Vida Urbana Justiça decreta prisão preventiva de delegado acusado de cobrar R$ 15 mil de propina de empresário A Polícia Civil do Pará também confirmou ter afastado das funções Clóvis Bueno, de 45 anos.

O juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, da 2ª Vara Criminal de Palmas, decretou a prisão preventiva do delegado da Polícia Civil do Pará Clóvis César Reis Bueno, 45 anos, flagrado em concussão (cobrança de propina) de R$ 15 mil de um empresário tocantinense para liberar um caminhão apreendido na cidade de Santana do Araguaia, no Pará. Em nota, a Polícia Civil ...