Vida Urbana Justiça decreta prisão preventiva de coronel da PM do TO suspeito de integrar milícia no Maranhão Coronel é da reserva remunerada da Polícia Militar do Tocantins e foi preso após resistir a abordagem durante operação da Polícia Civil do Maranhão. Outros seis envolvidos permanecem presos

A Justiça do Maranhão decidiu converter em preventiva, a prisão em flagrante do coronel da Polícia Militar, suspeito de integrar uma milícia. Deroci Putencio de Sousa é militar da reserva e foi preso durante uma operação da Polícia Civil do Maranhão na zona rural de Fernando Falcão (MA). O g1 pediu posicionamento do advogado do coronel e aguarda resposta. ...