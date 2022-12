Em decisão nesta quarta-feira, 7, a juíza Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, da 3ª Vara Cível de Palmas, declarou apta a chapa “Empresários Unidos”, encabeçada pelo empreendedor Aristides Sambaíba, para disputar as eleições da diretoria executiva, conselho fiscal e do conselho consultivo para o quadriênio de 2023-2026 da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa). Com a decisão, a disputa será entre a chapa de Sambaíba e Acipa Para Todos, do candidato à reeleição Joseph Madeira.

A eleição chegou à Justiça comum após Sambaíba ter tido o pedido de sua chapa rejeitado pela comissão eleitoral que a considerou inapta para a disputa.

De acordo com a juíza o presidente da comissão eleitoral, Renato Santos de Moreira, considerou inapta a chapa de oposição em virtude da existência de candidato à diretoria da Alameda Jardins estar inadimplente e após a renúncia de alguns associados aos cargos, o que deixou a chapa dele incompleta. Mesmo após apresentação de outros nomes, a chapa permaneceu inapta, para a comissão, que homologou apenas a de Joseph.

Na sentença a juíza cita o próprio estatuto da associação para concluir que o impedimento do candidato que não seja o presidente ou o vice-presidente não “enseja impugnação” da chapa, que deve substituir o impugnado inadimplente. “O referido membro irregular, deverá ser substituído, sob pena de inelegibilidade da chapa”, anota.

Sobre a renúncia dos membros, a juíza afirma que o fato ocorreu após um “Parecer Técnico Eleitoral” ter numerado as irregularidades a serem sanadas sem que a comissão tenha oportunizado prazo para substituição dos nomes.

“Antes de declarada inapta a chapa do autor, deveria ter lhe sido concedido prazo para substituição dos candidatos inicialmente indicados que, por ato unilateral, renunciaram aos cargos, cujas renúncias foram comunicadas diretamente à Acipa”, observa a magistrada.

Ao determinar a homologação da chapa de oposição à Acipa e ao membros da comissão eleitoral, Renato Santos de Moreira (presidente), Renata Souza Oliveira da Silva (mesária) e Yane Ulisses (mesária) a juíza fixou multa de R$ 100 mil caso descumpram a decisão.

A votação será na sexta-feira, 9, das 9 às 16h30 no auditório da entidade. A chapa eleita ficará no comando da entidade classista até 2026.

O presidente da Comissão e da entidade foram acionados pela redação para se manifestarem.