O portuense Wanderson Jesus Santos, de 22 anos, e Leomar Barros Batista, de 27 anos, natural de Ponte Alta do Tocantins, suspeitos de terem assassinado dois moradores de rua no centro de Palmas, no dia 17 de fevereiro, serão julgados por júri popular.

A decisão é da 1ª Vara Criminal de Palmas, publicada na quinta-feira, 7.

Os crimes

Conforme mostrado pelo JTo, os crimes ocorreram no dia 17 de fevereiro, no centro de Palmas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) a motivação para o primeiro homicídio, do morador em situação de rua, Edivando Alves Gomes, de 25 anos, seria o fato da vítima cometer furtos e levar os objetos para as proximidades do Terminal Rodoviário de Palmas, onde os suspeitos e a vítima costumam se abrigar.

Ao levar os objetos furtados atraiam ações policiais para o local. A vítima foi estrangulada com a própria camisa que vestia.

Segundo a polícia, os suspeitos fizeram uma espécie de emboscada e levaram a vítima para beber no terminal e depois pegaram um ônibus coletivo sentido Avenida JK. Na altura da quadra 108 Norte, desceram do ônibus, onde estrangularam a vítima.

Quanto a segunda vítima, o morador de rua, Gilvan Gomes da Silva, de 42 anos, a motivação para este crime seria o fato de a vítima ter furtado uma garrafa de bebida alcoólica, além de um valor em dinheiro. A vítima foi morta com golpes de cabo de vassoura também na Avenida JK, no centro da capital, bem próximo ao prédio da prefeitura.

Prisão

A polícia informou que logo após os homicídios das duas pessoas em situação de rua, a 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas solicitou as imagens de câmeras de segurança próximas aos locais dos crimes.

Na manhã do dia 23 de fevereiro, a Polícia Militar, por meio 1º Batalhão em operação conjunta com o 5º BPM, localizou os dois suspeitos e os conduziu até à 1ª DHPP de Palmas.

Eles foram ouvidos pelo delegado responsável pelo caso e confessaram os crimes.

O delegado Eduardo Menezes representou pela prisão temporária dos suspeitos por homicídio duplo qualificado. Após os procedimentos legais cabíveis, os dois seriam conduzidos à Casa de Prisão Provisória de Palmas.

Os dois foram autuados por homicídio qualificado pela traição, de emboscada ou mediante dissimulação e que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

Decisão

De acordo com o documento da decisão, a denúncia dos suspeitos foi recebida pela Justiça no dia 14 de abril. Na quinta-feira, 7, o juiz Cledson José Dias Nunes decidiu pela pronúncia dos acusados, e também manteve a prisão preventiva da dupla.

Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o magistrado entendeu que há indícios suficientes de que eles foram os autores dos golpes que mataram as vítimas, inclusive com registro de imagens de câmeras de monitoramento.

Além disso, o juiz também decidiu que os acusados devem permanecer em prisão preventiva até o julgamento. Conforme o texto da decisão, o mantimento é necessário “para garantir a ordem pública”, em razão da gravidade do ato cometido por motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.