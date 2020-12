Vida Urbana Justiça decide levar a Júri Popular PM acusado da morte de Sandes; outros 3 tinham júri determinado Sentença da 1ª Turma Julgadora da 2º Câmara Criminal se baseia na sustentação oral do MPTO que recorreu da decisão anterior de não mandar Rony Macedo à Júri Popular

O Tribunal de Justiça decidiu levar a Júri Popular o policial militar Rony Macedo, acusado de envolvimento com a morte do advogado Danillo Sandes Pereira, em Araguaína. A decisão tomada nesta quarta-feira, 17, em sessão virtual da 1ª Turma Julgadora da 2º Câmara Criminal se baseia na sustentação oral do procurador de Justiça Moacir Camargo, do Ministério Público (MPTO). ...