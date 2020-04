A 1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí (SC) autorizou o governo do Tocantins a usar um avião modelo RAV-10, apreendido em fevereiro desse ano durante a Operação Narcos. Com capacidade para quatro lugares, o avião, de prefixo PR-ZAJ, pode transportar mais de 1,2 tonelada de peso o avião está guardado no hangar do Aeroclube Fly Club, em Porto Seguro (BA).

O pedido do governo, feito pela Procuradoria Geral do Estado, aponta a dificuldade de manter operações aéreas no Tocantins quando o único helicóptero do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) está em manutenção e uma série de atividades contra queimadas, transplante aeromédico na Capital, policiamento ostensivo e transporte de tropas para o norte do Estado, entre outras, que convenceram a juíza a autoriza o uso. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal concordaram com a cessão.

“A aeronave ajudará muito no transporte aeromédico, transporte de pacientes, transplante de órgãos, no monitoramento das queimadas e do Jalapão, transporte de presos, e é um avião com custo operacional muito bom e dispõe de ótima agilidade para as operações do CIOPAER”, afirmou a PGE, por meio da assessoria de imprensa.

A juíza chegou a ponderar que cabia ao órgão gestor do Funad (Fundo Nacional Antidrogas) a deliberação final sobre a destinação dos bens apreendidos pela operação e pedidos pelo Estado, mas considerou a excepcionalidade do atual estado de calamidade púbica decretado pelo Tocantins, em razão da pandemia causada pela COVID-19 para a autorização..

‘Por analogia ao que decidido pelo Ministro Alexandre de Moraes, e levando em conta o alarmante avanço da COVID-19 em todos os estados da federação e a decretação de estado de calamidade pública, tenho por justificada a mitigação à regra que prevê deliberação, pelo órgão gestor do Funad, sobre a destinação dos bens pleiteados neste momento”, escreve a juíza substituta Carla Fernanda Fritsch Martins.