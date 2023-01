Vida Urbana Justiça de Minas decreta prisão preventiva de suspeito de matar manicure, preso no Tocantins Edson Nascimento está preso em Dianópolis e deve ser recambiado para Esmeraldas, município mineiro, onde ocorreu o assassinato de Rafaela Oliveira, na quinta-feira, 12. Decisão mineira saiu enquanto TJ julga recurso da promotoria contra a soltura do suspeito

Decisão da juíza Fernanda Chaves Carreira Machado, plantonista na comarca que abrange a cidade de Esmeralda (MG) decretou a prisão preventiva do maranhense Edson Alves do Nascimento, de 25 anos, preso em Natividade, pela Polícia Militar do Tocantins, na noite de sexta-feira, 13, e recolhido na Unidade Penal de Dianópolis, sudeste do Tocantins. Na decisão, a juíz...