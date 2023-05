Redação Jornal do Tocantins

Sentença proferida pela Justiça em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), dá prazo de 60 dias para o Estado tomar as medidas necessárias para resolver irregularidades na ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas(HGP).

A decisão obriga o Estado a disponibilizar recepção exclusiva para o atendimento de pediatria e adequação às salas de nebulização, medicação, e de odontologia.

O executivo terá também que disponibilizar um aparelho de raio-x exclusivo para a ala, adequar a escala médica -para permitir que haja um plantonista só para atender as crianças-, regularizar o serviço de fisioterapia, capacitar servidor para acompanhar as crianças na brinquedoteca adequar o espaço de descanso para profissionais e humanizar o ambiente para atendimento.

A ação é assinada pelo promotor de Justiça Sidney Fiori Júnior, da 21ª Promotoria de Justiça da Capital. Ele aponta no documento, diversas irregularidades como a necessidade de recepção exclusiva para a ala, criação de leitos e disponibilização de aparelho raio-x.

Também assina a ACP, o promotor Thiago Ribeiro Franco Vilela, da área da saúde. Os problemas foram identificados em vistorias realizadas nos últimos três anos, com investigações iniciadas após a transferência dos atendimentos do Hospital Infantil de Palmas para a ala pediátrica do HGP.

De acordo com o MPTO, o órgão ministerial chegou a propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que não prosperou por falta de interesse do Governo do Estado.

Em caso de descumprimento, a sentença proferida por meio de liminar, impõe multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 100 mil.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que todas as adequações solicitadas pelo órgão ministerial foram atendidas, “conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 22 de abril de 2022”, e que não enxerga necessidade de repactuação.

A SES destacou que a ala tem entrada exclusiva, conta com pediatras de plantão 24h por dia e escala completa de profissionais da enfermagem. Afirmou também que a unidade “dispõe de um serviço completo de imagenologia para realização de exames”.