O juiz Allan Martins Ferreira, titular da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais de Palmas, deu o prazo de 90 dias para que a Unidade Penal Regional de Palmas, a antiga CPP (Casa de Prisão Provisória de Palmas) adapte os espaços físicos para torná-los acessíveis para as pessoas privadas de liberdade com deficiência física e dificuldade de locomoção. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 12, pelo Tribunal do Tocantins (TJTO).

O magistrado deferiu o pedido de providências formulado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), no qual argumentou devido à Unidade Penal da Capital não oferecer condições para a permanência de pessoas com deficiência física e dificuldade de locomoção.

De acordo com o TJTO, a reforma a ser executada na Unidade Penal Regional de Palmas deverá obedecer às diretrizes básicas de arquitetura prisional na qual prevê a acessibilidade para pessoas com deficiência por meio da construção de pelo menos uma cela acessível, o que inclui acessibilidade na mobília, rota e instalação sanitária a adequação das áreas comuns.

O juiz determinou a intimação do Secretário de Cidadania e Justiça, bem como da Direção da Unidade Penal quanto à decisão.