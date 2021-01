Vida Urbana Justiça confirma obrigação da União e TO de comprovarem abastecimento do estoque de testes no Lacen Saúde Estadual disse que está em fase de levantamento dos documentos comprobatórios solicitados na decisão

A União e o Governo do Tocantins devem comprovar a regularização do estoque do Laboratório Central do Tocantins (Lacen) dos insumos necessários para a coleta de material genético do vírus SARS-COV 2, causador da pandemia da Covid-19, pelo método RT-PCR. A determinação da comprovação é da Justiça Federal, que confirma uma decisão liminar anterior, e aplica o prazo de cinco dias para a apresentação dos dados. A sentença leva em consideração uma ação ajuizada ainda em julho de 202...