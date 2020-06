Vida Urbana Justiça condena sete presos por gerenciar o tráfico de droga na região de Lagoa da Confusão Somadas as penas dos réus tem 50 anos de detenção e operação ocorreu agosto do ano passado para desarticular o grupo criminoso que tinha como líder um homem que já preso em Cristalândia

A Justiça condenou as sete pessoas presas durante a Operação Forâneo, em agosto do ano passado em Lagoa da Confusão, pela Polícia Civil. O julgamento dos réus aconteceu na semana passada na 1ª Escrivania Criminal de Cristalândia e as penas somam 50 anos de detenção. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que divulgou a condenação, o grupo era re...