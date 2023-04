Redação Jornal do Tocantins

A Justiça condenou dois jovens acusados de matar a chutes e socos Wanderson Oliveira Lima, em maio de 2022, em Taguatinga, sudeste do Tocantins.

Segundo o Ministério Público (MP), Lucas Santos Lima e Diego Oliveira da Silva, encontraram a vítima nas proximidades da feira municipal da cidade. Os ataques à vítima, com socos e chutes, principalmente na cabeça e no rosto, ocorreram durante uma discussão banal.

A vítima tentou fugir do local, mas a dupla alcançou e continuou os ataques brutalmente. Ainda de acordo com o MP, as agressões só cessaram depois que um policial penal viu e fez a intervenção.

Lucas Lima e Diego da Silva foram condenados a 12 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante circunstâncias que impossibilitaram a defesa de Wanderson. A dupla também não tem direito a recorrer em liberdade.