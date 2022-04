Vida Urbana Justiça condena homem a 18 anos de prisão por homicídio qualificado em Arraias Conforme Ministério Público, o réu matou Robério por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

O Tribunal do Júri da Comarca de Arraias condenou, nesta semana, 6, Thales Costa Moura a 18 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio de Robério da Cunha Santana, ocorrido em janeiro do ano passado, e por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o Ministério Público Estadual (MPTO), as investigações apontam que ambos estavam num bar, no setor Buritizinho, quando...