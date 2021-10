Vida Urbana Justiça condena homem a 12 anos de prisão por assassinato motivado por disputa por área de tráfico Crime ocorreu em 2017 no Sul de Palmas

O Tribunal do Júri condenou Guilherme Whallas Reis da Silva a 12 de prisão, inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A sessão de julgamento ocorreu nesta quarta-feira, 27, no Fórum de Palmas, com relação ao assassinato de Paulo Henrique Mariano da Silva, ocorrido no setor União Sul. Conforme o MPTO, responsável pela acusação do réu...