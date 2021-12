Vida Urbana Justiça condena Estado a indenizar em R$ 60 mil filhos por sumiço dos restos mortais de mãe no IML Para o juiz Edimar situação agravou o sofrimento dos filhos, que já seguia a quatro anos desde o desaparecimento da vítima

A Justiça determinou que o Estado faça o pagamento de R$ 60 mil de indenização por danos morais aos três filhos de uma mulher que teve os restos mortais perdidos no Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína. A decisão condenatória do juiz Edimar de Paula, do Núcleo de Apoio às Comarcas (Nacom), beneficia cada um dos filhos com R$ 20 mil. Conforme o Tribunal de Jus...