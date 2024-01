Redação Jornal do Tocantins

A Justiça condenou a empresa BRK Ambiental por poluir o Ribeirão Taquaruçu ao lançar esgoto por meio do vazamento de resíduos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do setor Taquari, região sul de Palmas. O crime ocorreu em 2017 e uma ação penal foi proposta pelo Ministério Público (MP).

O juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires considerou a gravidade e os efeitos do crime, prejudiciais ao ecossistema e a comunidade local. Por isso, estabeleceu a pena em 150 salários mínimos à empresa, que também deve adotar medidas eficazes “para evitar a repetição de condutas lesivas ao meio ambiente”, e estabelecer programas de gestão ambiental, capacitação de funcionários e monitoramento ambiental.

Segundo a decisão, um parecer técnico elaborado pela equipe do Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (CAOMA) do MP, apontou que “a mortandade de peixes observada em junho de 2017 estava diretamente relacionada à depleção de oxigênio dissolvido causada pelo lançamento de esgoto tratado da BRK Ambiental”.

A ação penal proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) apontou, em um relatório realizado pelo Centro Operacional do Meio Ambiente (Caoma) “que a mortandade de peixes no ribeirão estava diretamente relacionada à redução de oxigênio causada pelo lançamento de esgoto tratado da BRK Ambiental”.

A decisão também cita que as declarações de testemunhas e análises técnicas indicam que os problemas ambientais “estavam concentrados especificamente na área de descarga do esgoto tratado pela estação”.

Além disso, declarações de moradores e guardas ambientais destacam que a população da área afetada “dependia da região para cultivo de plantações e criação de animais”, por isso, “esta dependência ressalta a improbabilidade de que os próprios moradores causassem danos ao ambiente”.

Em nota, a BRK informou que o caso se refere “a uma estação de tratamento desativada em 2019 e que segue prestando as devidas informações e justificativas ao órgão competente”.

Também informou que adota “uma série de medidas que visam a segurança ambiental que fazem parte da rotina e política de trabalho da BRK” e que “possui um sistema de gestão do trabalho seguro a fim de mitigar riscos”.