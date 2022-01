Vida Urbana Justiça condena 16 membros de facção por ataques a ônibus e a prédios públicos em três cidades Crimes ocorreram nas cidades com maior atuação do Comando Vermelho, após dois membros morreram em troca de tiros com a polícia

Dezesseis pessoas de uma facção criminosa envolvidas com ataques a ônibus e a prédios públicos ocorridos em três cidades do Tocantins tiveram suas condenações proferidas nesta segunda-feira, 10, pela 1ª Vara Criminal da Capital. Dos condenados, nove reus tiveram a sentença com base no crime contra a incolumidade pública e sete por integrar associação criminosa. Na época ...