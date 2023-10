A Justiça concedeu liberdade provisória sem fiança para a mulher de 37 anos, presa suspeita de matar o marido com um tiro na madrugada deste domingo, em Araguatins.

Ao conceder liberdade provisória sem fiança, a juíza Emanuela da Cunha Gomes aplicou medidas cautelares, como, manter o endereço atualizado junto ao processo; comparecer uma vez ao mês, até o dia 10, para informar e justificar suas atividades, (iniciando-se no próximo mês); e proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial.

“[...] entendo que não há elementos que façam presumir que se furtará a ré de futura instrução criminal ou de eventual aplicação da lei penal. Não se pode asseverar que a liberdade da acusada trará perigo à convivência social, à segurança pública ou à ordem econômica. Na espécie, não há elementos que demonstrem que a liberdade da custodiada constitui um risco eminente e contínuo à sociedade”, assina a juíza às 15h15.

Conforme mostrado pelo JTo, a Polícia Militar informou que a mulher atirou para se defender do companheiro, que chegou em casa embriagado e a agrediu. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou o registro do Boletim de Ocorrência por homicídio, supostamente no contexto de violência doméstica e também disse que o homem destruiu parte do imóvel.

O JTo checou que a vítima é Lucas da Conceição Ribeiro da Paz, 23 anos.

Entenda

Segundo a Polícia Militar, após atirar no marido, a mulher fugiu do local juntamente com o filho de 15 anos. Eles foram encontrados nas proximidades da TO-010, próximo à ponte do rio Taquari. Na abordagem, o adolescente estava em posse da arma de fogo usada no crime e com um cartucho intacto.

Ao serem questionados sobre os fatos, a PM disse que a mulher confessou o crime e que, o adolescente, na intenção de assumir a culpa, afirmou ter feito o disparo. Os dois foram apresentados juntamente com a arma do crime na Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

A PM também disse que, no momento em que a equipe estava na delegacia apresentando os envolvidos, recebeu a informação do Corpo de Bombeiros Militar da morte de Lucas no hospital Municipal de Araguatins.

A SSP disse que o caso será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.