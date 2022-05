Vida Urbana Justiça concede liberdade provisória ao médico sentenciado pelo morte da professora Danielle Lustosa Entre as medidas cautelares determinadas pela Justiça está o uso de tornozeleira eletrônica, ficando o réu autorizado a se deslocar apenas entre a sua residência, local de trabalho e até mesmo unidades de saúde, quando necessário e comprovado nos autos

Um alvará de soltura expedido pela 1° Vara Criminal de Palmas concedeu ao médico Álvaro Ferreira da Silva, 68 anos, liberdade provisória com medidas cautelares. O documento, expedido às 15h22 de sexta-feira, 6, ocorreu após a defesa do médico entrar com uma liminar no órgão afirmando que a prisão do setenciado era ilegal. Conforme síntese da decisão do alv...