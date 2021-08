Vida Urbana Justiça cancela promoção de Polícias Militares concedida na gestão de Sandoval Cardoso Decisão, unânime do pleno do TJ, nesta quinta-feira, 19,retira a patente de diversos policiais militares

A promoção de policiais militares do Estado feitas com base na Medida Provisória 48/2014, editada pelo então governador do Estado, Sandoval Cardoso, não deve mais valer. Isso porque o pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) decidiu, por unanimidade, em julgamento na tarde desta quinta-feira, 19. O benefício concedido pelo chefe do Executivo na épo...