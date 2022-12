Vida Urbana Justiça busca provas contra estuprador que fazia cócegas durante abuso de vítima de 3 anos Vizinha desconfiou das risadas e flagrou homem nu com a criança no colo no Povoado Brejo Fundo, em Rio Sono, mas caso depende da produção de prova para embasar denúncia protocolada nesta segunda-feira, 12

Atualizada dia 12/12 às 17h45 Uma vizinha de uma criança de apenas três anos desconfiou após vê-la ser levada por um vizinho, de 74 anos, para a casa ao lado, no Povoado Brejo Fundo, em Rio Sono, região leste do estado, no dia 29 de março de 2020. A mulher observou que todas as portas e janelas estavam sendo fechadas e suspeitou da situação. Segundo o ...