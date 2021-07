Vida Urbana Justiça bloqueia R$ 18,1 mil de cofres estaduais para aquisição de medicamentos oncológicos Valor deve ser suficiente para a aquisição de comprimidos das medicações Genuxal 50 mg e Mitotano 500 mg

A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 18,1 mil dos cofres do Governo do Tocantins para a aquisição de medicamentos oncológicos. O valor bloqueado será suficiente para a aquisição de comprimidos das medicações Genuxal 50 mg e Mitotano 500 mg, destinados ao tratamento de pacientes do Hospital Geral de Palmas (HGP). Essa determinação ocorreu após a atuação da Def...