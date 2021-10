Vida Urbana Justiça autoriza blogueira Mariana Ferrer a voltar a postar publicações sobre acusação de estupro Processo é referente ao caso de estupro de vulnerável no qual o empresário André de Camargo Aranha é acusado

A Justiça de São Paulo derrubou liminar que impedia Mariana Ferrer de postar qualquer referência ao processo criminal no qual André de Camargo Aranha é acusado de estupro de vulnerável. Em 2020, o empresário, que foi absolvido em 1ª instância, ganhou ação que impedia a influenciadora de falar sobre o caso no Instagram e no Twitter e a obrigou a apagar postagens antiga...