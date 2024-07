Vida Urbana Justiça autoriza adoção de menino de 9 anos deixado com lavradores desde o nascimento Segundo o Tribunal de Justiça, a criança foi deixada pelos pais biológicos e deve ser registrada com os nomes deles como pai e mãe. O casal possui condições socioeconômicas suficientes

A justiça autorizou um casal de lavradores com idades de 50 e 53 anos a adotar um menino de 9 anos. De acordo com o Tribunal de Justiça, a criança foi deixada pelos pais biológicos e deve ser registrada com os nomes deles como pai e mãe. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a decisão diz que a mãe biológica estava internada no Hospital de Ara...