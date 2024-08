Vida Urbana Justiça atende pedido do MPTO de representação contra adolescentes pelo assassinato de cabeleireiro Processo seguirá para julgamento por suposto ato infracional cometido pelos suspeitos de matarem Wanderson Pereira de Menezes, de 34 anos. Tramitação é prioritária e deve ser concluída em até 45 dias, informou o órgão ministerial

A Justiça atendeu a representação contra dois adolescentes, de 14 e 15 anos, envolvidos no crime que vitimou Wanderson Pereira Menezes. O pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) teve aceitação da Justiça nesta quinta-feira (15). Na representação, o MPTO solicita a aplicação de medida socioeducativa de internação aos dois adolescentes, pela morte do cabeleirei...