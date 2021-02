Vida Urbana Justiça anula nomeação de biomédico e dentista como coordenadores de curso e internato de Medicina Lei federal exige formação em medicina para coordenar atividades, segundo sentença do juiz Adelmar Aires Pimenta

O juiz da 2ª Vara Federal Adelmar Aires Pimenta da Silva anulou ato administrativo da UFT que nomeou o biomédico Anderson Barbosa Baptista para o cargo de Coordenador do Curso de Medicina e do cirurgião dentista Nilton Vale Cavalcante (CRO-TO nº 279) no cargo de Coordenador do Internato Rural Médico. As nomeações ocorreram em 2020 e chegou ao Conselho Regional de Medicina (...