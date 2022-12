Após 9 meses de tramitação, o juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni decidiu anular um relatório preliminar de uma sindicância e um despacho da Secretaria Municipal da Educação do ano passado, usados para advertir quatro e remover sete professores da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, localizada na região norte da capital. Para o juiz, nenhum dos documentos descreveu de forma pormenorizada os fatos praticados pelos professores nem a individualização da pena. A sentença, do dia 16, atende a uma ação de nulidade ajuizada por um dos professores, que também é representante sindical desde 2015.

"Referido relatório preliminar não descreveu a conduta individualizada do promovente em nenhum dos "considerando" nem observou a necessidade de aplicação da pena de forma a se atentar às suas condições pessoais. Como se sabe, a desobediência ao princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da CF) fragiliza a ampla defesa, pois este critério foi criado exatamente para possibilitar aos acusados o entendimento do quantum de pena recebida", afirma o juiz.

O problema começou em novembro do ano passado, quando a Secretaria Municipal da Educação abriu um Processo Administrativo de Sindicância contra os sete professores com base em cinco denúncias anônimas apresentadas na ouvidora municipal em apenas dois dias daquele mês. Segundo a ação, as denúncias anônimas elogiavam a gestão escolar da então diretora, Luciana Kramer, e apontavam que o grupo de sete professores criticava o trabalho da diretora e contestavam as práticas de gestão da escola, supostamente "promovendo desordem dentro da escola". Atualmente há outra direção na escola.

O relatório concluiu que houve "prejuízo causado às crianças e aos educandos, por esse clima de discórdia e cizânia" gerado pelo grupo de professores e aplicou a pena de advertência em quatro professores regentes de turmas. A comissão sugeria como medida saneadora, a remoção dos sete professores, concretizada em dezembro de 2021, e impôs censura ao corpo docente ao vedar conversas entre servidores da escola que não fossem por e-mail "institualizado (sic), escrito e individualizado".

Em março deste ano, um dos professores ajuizou a ação para anular os atos e questionou que nem as denúncias nem os documentos do processo administrativo tinham provas nem descrevia quais seriam as condutas ilegais do grupo.

"Para possibilitar a aplicação da pena de advertência caberia ao relatório preliminar indicar precisamente os fatos praticados pelo promovente que dariam amparo para sua adoção e não fazer dilações genéricas sobre situações que estariam sendo verificadas durante a tramitação do procedimento administrativo", afirma o juiz, na sentença, que declarou nulos os documentos que embasam a remoção.

"Declaro extinto o feito, com resolução do mérito, para reconhecer a nulidade do Relatório Preliminar nº 03/2021, do Despacho nº 121/GAB/SEMD, de lavra da Secretária Municipal da Educação e da Portaria/GAB/SEMED/nº 0488 de 20/12/2021".

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça.