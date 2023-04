Redação Jornal do Tocantins

Após uma decisão liminar expedida pela Justiça neste sábado, 15, está mantida a aplicação de provas do concurso para professores efetivos da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), no domingo, 16, conforme cronograma previsto em edital.

Na decisão, o juiz plantonista da 1ª instância, Jocy Gomes de Almeida, determinou o prosseguimento do concurso, mas suspendeu a publicação dos resultados até o julgamento de todas as questões descritas no recurso.

“A fim de evitar maiores prejuízos não só ao Poder Público, como também aos concorrentes inscritos no certame e aos colaboradores convocados/contratados para a realização desta primeira etapa, determino o prosseguimento do concurso público”, cita o juiz na decisão.

No recurso com agravo de instrumento anexado ao processo, a Unitins afirma ter recebido um total de 1.941 candidatos de todas as unidades federativas, e que a maioria são dos estados do Maranhão, Pará, São Paulo e Minas Gerais.

Complementa ainda que 894 inscritos são de candidatos do Tocantins, com diversos residentes de outros municípios do estado, em localidades distantes dos locais de aplicação da prova, na capital.

O seguimento do certame tinha sido suspenso pela Justiça após decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, que atendeu ao pedido de liminar do Ministério Público do Tocantins (MPTO) proposto, na quarta-feira 11, pelo promotor de Justiça Rodrigo Grisi Nunes.