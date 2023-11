Vida Urbana Justiça aceita denúncia e homem vira réu por ofensas homofóbicas a morador de Araguaína Crime ocorreu no dia 12 de junho de 2022. Conforme a denúncia, Marcley Silvino Castro entrou escondido na casa do morador e o ofendeu quanto à orientação sexual

O juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, recebeu nesta quarta-feira, 1°, a denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e tornou réu Marcley Silvino Castro, de 41 anos, por injúria racial. Conforme a denúncia assinada pelo promotor Rui Gomes Pereira Da Silva Neto, no dia 12 de junho de 2022, por volta das 22h30, em Araguaína, Marcle...