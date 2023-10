Vida Urbana Justiça aceita denúncia e empresário e pistoleiro viram réus pelo assassinato de jovem em Colinas Genilson Cavalcante e Gildario Arruda vão responder pela morte de Victor Eduardo, morto com 15 tiros sob a suspeita de ter estuprado a filha do mandante

O juiz José Carlos Machado, da 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins, recebeu a denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e tornou réus o empresário Genilson Cavalcante da Silva, de 39 anos, e Gildario Arruda de Santana, de 44 anos, conhecido como Darin, pela morte do jovem Victor Eduardo Gomes da Silva, de 29 anos. O assassinato ocorreu com de 15 tiros e...