Vida Urbana Justiça é acionada para município fornecer sondas para cinco bebês que não conseguem se alimentar Ação civil pede que Justiça obrigue Porto Nacional a fornecer em 20 dias dispositivo que leva alimentação diretamente no estômago

Cinco pais de crianças com idades entre dois e cinco anos precisaram recorrer ao Ministério Público (MP) para que o município de Porto Nacional, região central do estado, forneça uma sonda do tipo Botton (dispositivo que fica rente a pele) utilizada na administração de alimentação diretamente no estômago. O órgão ministerial tentou resolver a situação com a Secr...