Junina Explosão Amor Caipira é a campeã do Arraiá da Capital e leva o prêmio de R$ 40 mil; confira

Com o enredo “Fé na reza e a busca da cura que vem do divino” a junina Explosão Amor Caipira é a grande campeã do concurso de quadrilhas do 32º Arraiá da Capital, levando para casa troféu e o prêmio de R$ 40 mil. A apuração aconteceu nesta segunda-feira (24), dia de São João, no estádio Nilton Santos. Segundo a Fundação Cultur...