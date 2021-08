Vida Urbana Julgamento do acusado de matar empresário Elvisley na Palmas Brasil fica para 2022 Juiz Cledson José Dias Nunes decidiu não incluir caso nas sessões de outubro a dezembro à espera da juntada de certidões de antecedentes criminais de Júnior da Serra, pedidas pelo Ministério Público

Portaria do juiz Cledson José Dias Nunes que marca os casos a serem julgados nas sessões do Tribunal do Júri de 2021 na Comarca de Palmas deixou de fora a ação penal contra o ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, 47 anos. Ele vai enfrentar um julgamento pelo júri popular pela acusação do Min...