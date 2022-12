Vida Urbana Juiz torna réus pai e filho por feminicídio com cadáver desaparecido há cinco anos Segundo Ministério Público, acusados usaram celular da vítima para tranquilizar parentes de que ela estaria em outro llugar. Pedreiro também respondeu por feminicídio em 2008 e acabou absolvido

Na tarde de segunda-feira, 12, o juiz da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi Jossanner Nery Nogueira Luna, tornou réus por feminicídio o pedreiro Manoel Pereira da Silva , 47 anos, e o filho dele, Thiago Alves Pereira da Silva. A denúncia é do Ministério Público do Tocantins, assinada pelo promotor de...