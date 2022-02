Vida Urbana Juiz rejeita ação do Ministério Público e mantém decreto que exige de passaporte vacinal em Palmas José Maria Lima afirma que exigência de vacinação tem base legal e atender ao pedido do promotor Adriano Neves para suspender exigência de vacinação anticovid também seria “negar a ciência”

O juiz José Maria Lima rejeitou na tarde desta terça-feira, 22, a ação do Ministério Público que pedia a suspensão do decreto da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) que exige a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 na entrada dos prédios públicos da capital. Proposta pelo promotor Adriano Neves a ação pedia liminar contra o decreto de nº 2.137, de 13 ...