Vida Urbana Juiz recebe ação para suspender carro inteligente e abre prazo para manifestação da Prefeitura Após notificação, Prefeitura tem três dias para se explicar em ação do Ministério Público sobre irregularidades no contrato de R$ 895 mil

O juiz Océlio Nobre da Silva recebeu a ação proposta pelo Ministério Público para suspender o contrato do "carro inteligente" firmado entre a Prefeitura de Palmas e a empresa Mapzer Inteligência Artificial no valor de R$ 895.179,96. O magistrado deu o prazo de três dias para a manifestação da prefeitura. "Visando melhor subsidiar a apreciação do pedido, faculto ao Mun...