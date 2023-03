Decisão do juiz Cledson José Dias Nunes prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária dos dois acusados do assassinato do empresário Nilton Alcântara Neves, aos 60 anos, em janeiro de 2022. A vítima morreu por volta das 19h após ser alvejado por vários disparos de arma de fogo enquanto estava no estacionamento do posto Petrolider, na quadra 712 Sul (Arse 75).

Na investigação do caso, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca no dia 14 de fevereiro deste ano. Na ação, prendeu a dupla suspeita do assassinato: Eder Pereira da Silva, 41 anos, apontado como o autor dos tiros contra o empresário e Adalto Ramalho da Silva, 49, que seria o apoio na execução do crime. Os dois teriam recebido R$ 51 mil para executar o empresário.

Com a decisão, datada do dia 14, a prisão temporária dos dois fica prorrogada por mais 30 dias até o dia 14 de abril. O juiz atendeu aos pedidos dos delegados responsáveis pelo inquérito criminal que investiga o homicídio.

"No silêncio e, não sendo convertida em preventiva a prisão, os representados deverão ser colocados em liberdade, independentemente de nova decisão judicial, salvo se por outro motivo estiverem presos", ressalta o juiz, na decisão, comunicada aos dois, dentro da Unidade Penal de Palmas, no dia seguinte.

Adalto Silva e Eder Pereira assinaram a ciência da prorrogação às 17h45 do dia 15 de março. Adalto Silva é defendido por dois advogados de fora do Tocantins, Neyman Augusto Monteiro, da OAB do Acre, e Lucas Resende Fraga, com OAB do Distrito Federal. Eder Pereira, tem como defensores os advogados Tiago Aires de Oliveira, Michel Jaime Cavalcante e Sergio Aparecido Fernandes, os três com OAB do Tocantins.