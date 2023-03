O acesso de crianças e adolescentes, ou seja, de pessoas com idade inferior a 18 anos, ao “Baile da Pipokinha”, com a MC Pipokinha, 24 anos, está proibido por decisão do juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Palmas.

O show está marcado para as 22h do dia 7 de abril de 2023 e final no dia seguinte, no espaço Crystal Hall, mas a decisão do juiz estende a proibição da entrada de menores “em qualquer outra data e local caso haja mudança na programação”.

A decisão saiu em um pedido do promotor de Justiça Sidney Fiori Júnior feito no dia 16. Com base em vídeos na internet e redes sociais, o promotor afirma ter verificado que o show da artista é “permeado de conteúdo inadequado a crianças e adolescentes”. Segundo o promotor, o show contém músicas que estimulam a prática sexual, gestual obsceno e a aparente realização “de sexo explícito”, além de falas ofensivas “que ultrapassam qualquer limite socialmente adequado para menores de 18 anos”.

De acordo com o juiz Oliveira, o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal o autorizam a regulamentar “o acesso e a permanência de crianças e adolescentes a boates ou congêneres, praças esportivas, bailes ou promoções dançantes, casas que explorem comercialmente jogos eletrônicos e estúdios cinematográficos, teatros, rádio e televisão”.

Com esse fundamento, o juiz baixou a portaria de nº 001, datada desta segunda-feira, publicada no edital nº 7825984, que proíbe a entrada de menores no show.

O documento afirma que a empresa organizadora do evento deve designar colaboradores ou funcionários para a fiscalização da entrada e impedir o acesso de menores de 18 anos. Caso seja detectada a presença de crianças ou adolescentes, o fiscal deve realizar o “imediato chamamento do Conselho Tutelar”.

Também determina que a organizadora do show deve divulgar de forma ampla na imprensa a classificação indicativa do show, em especial sobre a proibição de venda de ingressos para menores de 18 anos.

Caso haja desobediência à decisão, os responsáveis devem responder administrativamente - com multa - às infrações previstas no ECA além de eventuais infrações criminais, segundo o magistrado.

Nos últimos dias a artista teve pelo menos sete shows cancelados após uma fala debochada sobre professores e seus salários.

Em uma resposta a um seguidor, nas redes sociais, que citava uma discussão com a professora a artista sugeriu que o aluno ignorasse a atitude. "Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo."

Depois da fala, a artista teve shows cancelados em Natal (RN), Balenário Camboriú (SC), Distrito Federal, Cariacica (ES), Ariquemes (RO), Pouso Alegre (MG) e Araraquara (SP).