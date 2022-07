Vida Urbana Juiz nega recurso a Bruno Teixeira e mantém sentença que o manda a júri por morte de empresário Decisão de José Ribamar se baseia em renúncia da própria defesa do réu dias após a sentença que o mandou a júri popular; juiz intima defesa e Ministério Público a indicar testemunhas que serão ouvidas no dia do julgamento

O juiz José Ribamar Mendes Júnior manteve a sentença do juiz Cledson Nunes que manda a júri popular o empresário Bruno Teixeira da Cunha, 38, acusado de mandar matar o empresário Elvisley Costa e Lima, em janeiro de 2020, em um estacionamento da avenida Palmas Brasil, em Palmas. Após a sentença de pronúncia, do dia 1º de julho, a defesa do empresário ...