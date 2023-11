Vida Urbana Juiz nega reconsideração manda estado pagar R$ 30 mil à família de Charada por laudo fora do prazo Decisão que rejeita pedido de reconsideração do governo é do juiz Carlos Dutra, de Araguaína

O juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, negou o pedido feito pelo governo do Tocantins para reduzir o valor a ser pago para a família de Carlos Augusto Silva Fraga, o Dad Charada, encontrado morto em sua cela no presídio Barra da Grota, em Araguaína, no dia 23 de julho. A multa é de R$ 30 mil aplicada porque o Estado do Tocantins não cu...