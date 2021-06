Vida Urbana Juiz nega reajuste da tarifa de transporte público e redução da frota de ônibus na capital Decisão considera que pedido para bilhete passar de R$ 3,85 para R$ 6,91 se baseia em tabelas defasadas e em dívidas ainda não confirmadas

O juiz José Maria de Lima negou ao Expresso Miracema o pedido para autorizar a revisão da tarifa do transporte público de R$ 3,85 para R$ 6,91 em decisão publicada na tarde desta terça-feira, 1º de junho. A empresa alega um prejuízo de mais de R$ 12,1 milhões apenas entre março e outubro do ano passado e pediu à Justiça autorização para reduzir em 44.88% os ônibus e sua quilometragem a partir do dia 14 de ...