Quem estava esperando uma decisão favorável da Justiça para se sentar no barzinho ou numa roda de amigos na porta das conveniências, atividades suspensas por decreto municipal de Palmas, vai ter de esperar mais um pouco. O juiz Roniclay Morais negou liminar para a seccional tocantinense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e mantém em vigor o decreto da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), que proíbe o consumo de bebidas alcóolicas em locais que vendem produto.

O decreto alcança bares, supermercados, restaurantes, lanchonetes, distribuidoras, lojas de conveniência e seus estacionamentos e espaços públicos e, segundo a norma, busca “coibir a aglomeração de pessoas e de minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus (Covid-19)”.

A Abrasel tenta uma liminar para derrubar o decreto por considerar a proibição um “absurdo jurídico injustificável” que está causando “severos prejuízos aos associados”. Segundo a associação a Justiça deve suspender o decreto porque os “esforços argumentativos” extrajudiciais da associação “não foram úteis para dissuadir” a prefeitura a rever o decreto.

Além disso, Abrasel sustenta que o município invadiu a competência da União, dos Estados e Distrito Federal, os únicos entes, segundo a inicial, que podem legislar sobre consumo. “Não é permitido aos municípios que legislem sobre matéria de consumo de produtos, muito menos sobre em que local determinado produto pode ou não ser consumido; se em casa, num bar ou, quiçá, em praça pública!”, afirma.

A Abrasel compara a regra municipal com o decreto estadual que não impôs proibição à venda ou ao consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Também alega ausência de motivo, outra infração à Constituição Federal. Para a associação, a falta de motivos pode ser vista numa série de perguntas sobre o consumo, feitas na petição, para as quais não há resposta técnica que sustente o decreto nº 1.917, de 26 de junho de 2020.

Para o juiz, o município entendeu ser necessária e adequada essa restrição das atividades “de modo a proteger o direito à vida e a saúde de sua população, de acordo com as peculiaridades regionais e com a capacidade de seu sistema de saúde” com base na Constituição Federal.

No entendimento do juiz, o município não suspendeu atividades comerciais, apenas as condicionou e as regulamentou para evitar aglomerações. “Assim, é forçoso reconhecer que se trata então de restrição momentânea e especifica a liberdade da população protegendo assim o grupo de risco de eventual contaminação”.