Vida Urbana Juiz Marcelo Faccioni, do juizado especial de Palmas, disputa vaga no Conselho Nacional de Justiça Paranaense radicado na capital desde 1996 disputa com mais 48 juízes uma das duas vagas em escolha a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal

Titular do 1º Juizado Especial da Comarca de Palmas desde junho de 1999, o juiz paranaense Marcelo Augusto Ferrari Faccioni é o único da magistratura do Tocantins a concorrer uma das vagas abertas para conselheiro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O nome dele aparece na lista divulgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com o nome dos interessados em ocupar duas v...