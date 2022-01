Vida Urbana Juiz mantém retidos dólares apreendidos na casa da presidente da Câmara durante "Operação Pisadinha” Alessandro Hofmann tomou como base parecer do Ministério Público informando que a SSP não tem cofre para guardar dinheiro e os US$ 20 mil dólares permanecem na sede do Gaeco

O juiz criminal de Porto Nacional Alessandro Hofmann Teixeira Mendes decidiu manter sob a guarda do cofre do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) de todo o dinheiro apreendido na residência da presidente da Câmara de Palmas Janad Valcari (Podemos) durante as buscas da Operação Pisadinha, deflagrada n...