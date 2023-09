Vida Urbana Juiz manda governo pagar R$ 30 mil à família de Charada por não ter feito laudo cadavérico no prazo Entendimento do Ministério Público e do juiz da 1ª Vara Criminal de Araguaína é que o Estado não cumpriu o prazo fixado em liminar, nem recorreu ou suspendeu ordem judicial

O juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, decidiu que o Estado do Tocantins não cumpriu a determinação judicial que obrigava o Instituto Médico Legal de Palmas (IML) a realizar liminarmente até às 16 horas do dia 25 de julho o exame cadavérico de Carlos Augusto Silva Fraga, o Dad Charada, encontrado morto em sua cela no presídio Barra d...