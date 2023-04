Após cinco meses, desde o pedido feito pela mãe de Briner Bitencout no dia 17 de novembro de 2022 para entregar os pertences pessoais do motoboy, a Justiça mandou devolver na terça-feira, 25.

Além dos pertences recolhidos do filho durante a prisão, a mãe dele, Elida Ferreira da Cruz, 44 anos, tenta ter acesso à sindicância sobre a atuação dos servidores da Unidade Prisional de Palmas, no período da morte do entregador, arquivada pela Secretaria da Cidadania e Justiça.

A decisão é assinada pelo juiz Allan Martins Ferreira, às 19h45min23s. O juiz devolve dois celulares que pertenciam a Briner, um sem especificação de marca e modelo e um Iphone XR preto.

O juiz já havia determinado a entrega, mas condicionada à apresentação de nota fiscal. Após manifestação da Polícia Civil com os dados técnicos dos celulares e parecer favorável do Ministério Público, o juiz Ferreira dispensou a comprovação fiscal.

“Neste cenário acolho manifestação ministerial e determino a restituição dos aparelhos celulares, dispensando a apresentação de documentação que comprove a propriedade dos bens”.

A decisão saiu no mesmo dia em que a mãe do motoboy se acorrentou em frente a Secretaria da Cidadania e Justiça em protesto contra o arquivamento da sindicância que apurava condutas de policiais penais na morte do filho, no dia 10 de outubro de 2022.

Na manifestação, além de pedir continuidade às investigações e que o governo assuma o erro, a autônoma lembrou sobre os pertences do filho que não foram devolvidos por falta de notas fiscais.

A defesa da família disse ao JTo que protocolou um requerimento na terça-feira pela manhã para ter acesso integral à sindicância. “Todavia, a Secretaria da Cidadania e Justiça até agora não se manifestou e nem disponibilizou o processo”.