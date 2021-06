Vida Urbana Juiz manda a júri popular homem acusado de matar empresário na avenida Palmas Brasil Gilberto Limoeiro Júnior também aguardará julgamento popular pela morte de Elvisley Lima preso preventivamente, segundo sentença do juiz Cledson Dias Nunes

O ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, 47 anos, deve enfrentar um julgamento pelo júri popular pela acusação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) de ter recebido R$ 25 mil do empresário Bruno Teixeira Cunha para executar o empresário Elvisley Costa de Lima, por volta das 9h, em um dos b...