Vida Urbana Juiz manda a júri e mantém preso acusado de matar jovem a tiros durante confusão em festa De acordo com a Justiça, a Defensoria Pública afirmou que o réu agiu em legítima defesa. Ele continua preso e poderá recorrer à decisão

Um diarista de 23 anos é acusado de ter matado a tiros Francivaldo Lima Silva, de 29 anos, durante discussão em uma festa, em Palmas. O réu continua preso e poderá recorrer à decisão. O crime aconteceu no dia 8 de abril de 2023, em uma festa de confraternização no residencial Sol Nascente. De acordo com a decisão, o réu foi denunciado com o dono da casa onde o...