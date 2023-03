Alvo de pelo menos três ações penais, inclusive no interior do Estado, sob acusação de abusar sexualmente de pacientes durante exames, o ginecologista Paulo Rodrigues Amaral, de 61 anos, ganhou a liberdade no início deste mês, mas está proibido de exercer a clínica médica, seja em consultório público ou particular. O médico também está proibido de qualquer contato com as vítimas que o denunciaram com base no artigo 215 do Código Penal.

O médico, porém, pode ser aproveitado no “desempenho de atividades administrativas”, conforme a decisão que livrou o médico da prisão preventiva, do juiz Rafael Gonçalves de Paula, o mesmo juiz que o mandou prender no dia 19 de fevereiro deste ano. A prisão ocorreu no dia 23 de fevereiro depois que o JTo revelou o caso nesta matéria.

Na decisão que prendeu o médico, o mesmo juiz citou a garantia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e “evitar a reiteração criminosa”, conforme destacou o juiz.

Ao mandar prender o médico, o juiz destacou que ele era investigado e processado “ao longo dos anos” por supostos “atos libidinosos com pacientes nas consultas em seu consultório”. Também ponderou que ele poderia influenciar testemunhas, como a secretária do consultório dele.

Em uma das ações, além da vítima principal que o denunciou, mais quatro mulheres se apresentaram à Justiça para relatar os abusos. Elas contaram que o médico oferecia “retornos, todos gratuitos e todos com exames intravaginais, nos quais aproveitava para alisar coxas e púbis, bem como fazer gestos de penetração com o aparelho”.

Para se livrar da prisão, o médico apresentou à justiça informações de que teria encerrado as atividades de seu consultório e se afastou das suas atividades laborais na Prefeitura de Palmas. Ele também demitiu a secretária da clínica.

O pedido convenceu Rafael Paiva. O juiz entendeu que o médico não “disporá dos meios para continuar a assediar sexualmente suas pacientes”, pois não existe notícia de que ele pratique as condutas em situação fora das consultas médicas.

“Uma vez comprovado que o requerente não mais atenderá pacientes e, portanto, não terá oportunidade de as molestar, não há razão para que seja privado de sua liberdade para garantia da ordem pública”, anota o juiz na decisão.

Paiva também destacou acreditar que a demissão da secretária da clínica “minimizará sobremaneira as chances de que seja cooptada” pelo médico.

Segundo o juiz, a medida de proibir que o Paulo Amaral exerça a clínica médica em consultório público ou particular tem por “objetivo evitar a utilização da atividade profissional para o cometimento de fatos da natureza daquelas pelas quais é investigado”.

A proibição de contato por qualquer meio, ainda que autorizado com testemunha, a ex-secretária do médico, com a vítima e seus familiares, tem “a finalidade de evitar que qualquer dessas pessoas seja coagida ou de qualquer forma influenciada”.

O que diz o Artigo 215 do Código Penal.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

Pena: de 2 a 6 anos de prisão.

Ações contra o médico:

0001865-43.2019.8.27.2725. Denunciado por infração ao artigo 215. Ainda não julgada.

0001870-94.2021.8.27.2725. Denunciado três vezes por infração ao artigo 215. Ainda não julgada

0031385-31.2022.8.27.2729. Denunciado por infração ao artigo 215. Ainda não julgada.