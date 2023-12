A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nesta sexta-feira, 29, um print de uma postagem no story do instagram, com fundo amarelo, escrito: "Ainda dá tempo de pedirem perdão!", e apontou ser uma mensagem intimidadora do ex-secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína, às vítimas que o denunciaram.

O suspeito é José Aparecido de Sousa de Oliveira, o Zeca, de 43 anos, indiciado por perseguição (stalking), importunação sexual e assédio sexual na terça-feira, 26.

Conforme a pasta, a polícia tomou conhecimento da postagem e solicitou medidas. A Justiça proibiu o secretário de se aproximar das vítimas, seus familiares e testemunhas; determinou distância de 200 metros dos imóveis onde as vítimas residem; proibido de manter qualquer contato com as vítimas e testemunhas; proibido em frequentar locais onde as vítimas frequentam (trabalho, igreja, feira, casa de amigos, clubes, supermercados próximos às casas das vítimas.

A SSP também informou que o secretário também está proibido de mudar de casa e de deixar a comarca de Araguaína por mais de sete dias sem avisar a Justiça.

Por meio da assessoria, o delegado Luís Gonzaga da Silva Neto afirma que a situação é "extremamente grave" e que o secretário intimidou as vítimas por meio da publicação no instagram após tomar conhecimento do indiciamento.

"Isso poderia comprometer a persecução penal e colocar em risco a vida e a integridade física das mesmas. Na hipótese do indiciado descumprir as medidas judiciais determinadas, sua prisão preventiva poderá ser decretada pela Justiça”.

O que diz a defesa

Os advogados Zacarias Júnior, Eli Gomes e Samara Mourão, informaram por meio de nota que a defesa está tranquila sobre o caso e que em momento oportuno “estará à disposição para mais esclarecimentos, até porque ainda sequer foi oferecida denúncia pelo Ministério Público”.

“Quanto às medidas aplicadas à pessoa de José Aparecido, a defesa se limita a falar porque ainda não teve acesso aos autos que tratam desse assunto, mas que tais medidas não seriam problema algum, porque o secretário é homem de bem e o que ocorreu foi uma interpretação equivocada do que foi postado nas redes sociais do nosso cliente. Por fim, reiteramos nossa confiança na justiça e na inocência do ex-secretário José Aparecido”.

Indiciamento

A 26ª Delegacia de Polícia de Araguaína concluiu as investigações na terça-feira, 26, sobre os supostos crimes ocorridos entre os anos de 2020 e 2023 em que o ex-secretário José Aparecido de Sousa de Oliveira é suspeito e o indiciou por perseguição (stalking) quatro vezes, importunação sexual três vezes e assédio sexual por quatro vezes.

Em abril deste ano, José Aparecido acabou afastado da função quando a investigação dos supostos crimes vieram a público. Para a polícia, o ex-gestor se aproveitou da sua condição superior hierárquica e "procedido a prática de abusos sexuais e perseguições contra quatro servidoras".

A Secretaria da Segurança Pública divulgou que uma das vítimas declarou que o professor fez o convite para tomar vinho com a ex-namorada e realizar fantasia sexual. Outra vítima recebia elogios indecorosos para o corpo. A terceira vítima disse que o ex-secretário iniciava diálogos de teor sexual, conforme a SSP.